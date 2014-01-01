Атлас пород собак

Вы решили купить собаку. Вы понимаете, что требуется для того, чтобы стать ответственным хозяином, и вы к этому готовы. А теперь вы занимаетесь тем, что выбираете породу, которая подойдет вашему образу жизни, характеру и будет отвечать всем требованиям.
Существует огромное количество пород собак. Как выбрать ту, которая идеально будет вам подходить?


порода собак боксер
Боксер 		порода собак далматская собака
Далматская собака 		порода собак доберман-пинчер
Доберман-пинчер 		порода собак салюки
Салюки 		порода собак слюги
Слюги
порода собак басенджи
Бассенджи 		порода собак бигль
Бигль 		порода собак леонбергер
Леонбергер 		порода собак немецкий дог
Немецкий дог 		порода собак сенбернар
Сенбернар
порода собак бриар
Бриар 		порода собак чау-чау
Чау-чау 		порода собак комондор
Комондор 		порода собак колли
Шотландская овчарка
(длинношерстая колли) 		порода собак шелти
Шелти
порода собак афганская борзая
Афганская борзая 		порода собак английский бульдог
Английский бульдог 		порода собак мопс
Мопс 		порода собак немецкая овчарка
Немецкая овчарка 		порода собак пули
Пули
порода собак фараонова собака
Фараонова собака 		порода собак французский бульдог
Французский бульдог 		порода собак пекинес
Пекинес 		порода собак ротвейлер
Ротвейлер 		порода собак японский хин
Японский хин
порода собак английский сеттер
Английский сеттер 		порода собак шотландский терьер
Шотландский терьер 		карельская медвежья собака
Карельская медвежья собака 		порода собак вельш-терьер
Вельш-терьер 		порода собак ирландский терьер
Ирландский терьер

При выборе породы необходимо учитывать большое количество важных моментов. Оцените образ жизни своей семьи и ваши привычки. Например, некоторые собаки очень плохо переносят разлуку с хозяевами. Поэтому если вам приходится часто быть в отъездах, не покупайте щенка чихуахуа или золотистого ретривера. Если вы склонны к аллергии, то купите пуделя или бишон фризе. Решите, собака какого размера и характера вам нужна. Помните о том, что маленькие собачки, как правило, очень хрупкие и ранимые, также они чувствительны к холодам, поэтому следует побеспокоиться о том, чтобы ваша собака всегда была в тепле. Что касается больших собак, то им, во-первых, необходимо много места. Во-вторых, чем больше собака, тем дороже для нее корм и медицинское обслуживание, что также стоит брать во внимание. Перед выбором не лишним будет почитать о том, какая из пород для какой цели была выведена. Если у вас красивая цветочная клумба, не покупайте терьера, так как собаки этой породы очень любят рыться в земле.
Вам наверняка известно и о том, что породы собак отличаются по уровню активности. Например, если вы знаете, что не сможете гулять с собакой чаще 2 раз в день, то выбирайте породу с меньшей активностью, например, бассета. Если вам нужна собака, которая с удовольствием присоединится к вам на пробежке, то купите щенка бордер колли.

Породы собак по алфавиту: А.. Б.. В.. Г.. Д.. Е.. Ж.. З.. И.. Й.. К.. Л.. М.. Н.. О.. П.. Р.. С.. Т.. У.. Ф.. Х.. Ц.. Ч.. Ш.. Э.. Ю.. Я..

Классификация пород собак согласно FCI

[Сайты о собаках] ... [Литература о собаках]

Что касается возраста собаки, то большинство предпочитают приобретать щенков. Однако при этом стоит помнить, что щенку необходимо уделять много внимания, особенно в первые полгода. Будьте готовы к тому, что в процессе взросления щенок может грызть вашу мебель и вещи. Если же вы хотите, чтобы ваша собака уже была натренирована и обучена, то выберите взрослую. Вы получите множество преимуществ - вам намного меньше времени необходимо будет уделять тренировкам, ваш любимец не будет портить вещи, и вы будете сразу видеть, какой у него характер. Если у вас есть дети, то к выбору собаки нужно подходить еще тщательнее. Изучите, какие породы собак хорошо ладят с детьми и из них и выбирайте.
Выбор породы - очень важное и ответственное решение, ведь при правильном выборе собака станет членом вашей семьи, будет вас радовать, а забота о ней станет вашей приятной обязанностью.

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