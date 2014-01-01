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Атлас пород собак
Вы решили купить собаку. Вы понимаете, что требуется для того, чтобы стать ответственным хозяином, и вы к этому готовы. А теперь вы занимаетесь тем, что выбираете породу, которая подойдет вашему образу жизни, характеру и будет отвечать всем требованиям.
При выборе породы необходимо учитывать большое количество важных моментов. Оцените образ жизни своей семьи и ваши привычки. Например, некоторые собаки очень плохо переносят разлуку с хозяевами. Поэтому если вам приходится часто быть в отъездах, не покупайте щенка чихуахуа или золотистого ретривера. Если вы склонны к аллергии, то купите пуделя или бишон фризе. Решите, собака какого размера и характера вам нужна. Помните о том, что маленькие собачки, как правило, очень хрупкие и ранимые, также они чувствительны к холодам, поэтому следует побеспокоиться о том, чтобы ваша собака всегда была в тепле. Что касается больших собак, то им, во-первых, необходимо много места. Во-вторых, чем больше собака, тем дороже для нее корм и медицинское обслуживание, что также стоит брать во внимание. Перед выбором не лишним будет почитать о том, какая из пород для какой цели была выведена. Если у вас красивая цветочная клумба, не покупайте терьера, так как собаки этой породы очень любят рыться в земле.
Породы собак по алфавиту:
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Классификация пород собак согласно FCI
Классификация пород собак согласно FCI
[Сайты о собаках] ...
[Литература о собаках]
Что касается возраста собаки, то большинство предпочитают приобретать щенков. Однако при этом стоит помнить, что щенку необходимо уделять много внимания, особенно в первые полгода. Будьте готовы к тому, что в процессе взросления щенок может грызть вашу мебель и вещи. Если же вы хотите, чтобы ваша собака уже была натренирована и обучена, то выберите взрослую. Вы получите множество преимуществ - вам намного меньше времени необходимо будет уделять тренировкам, ваш любимец не будет портить вещи, и вы будете сразу видеть, какой у него характер. Если у вас есть дети, то к выбору собаки нужно подходить еще тщательнее. Изучите, какие породы собак хорошо ладят с детьми и из них и выбирайте.
Выбор породы - очень важное и ответственное решение, ведь при правильном выборе собака станет членом вашей семьи, будет вас радовать, а забота о ней станет вашей приятной обязанностью.
(c) Атлас пород собак 2007-2014