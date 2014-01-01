Атлас пород собак

Вы решили купить собаку. Вы понимаете, что требуется для того, чтобы стать ответственным хозяином, и вы к этому готовы. А теперь вы занимаетесь тем, что выбираете породу, которая подойдет вашему образу жизни, характеру и будет отвечать всем требованиям.

Существует огромное количество пород собак. Как выбрать ту, которая идеально будет вам подходить?

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При выборе породы необходимо учитывать большое количество важных моментов. Оцените образ жизни своей семьи и ваши привычки. Например, некоторые собаки очень плохо переносят разлуку с хозяевами. Поэтому если вам приходится часто быть в отъездах, не покупайте щенка чихуахуа или золотистого ретривера. Если вы склонны к аллергии, то купите пуделя или бишон фризе. Решите, собака какого размера и характера вам нужна. Помните о том, что маленькие собачки, как правило, очень хрупкие и ранимые, также они чувствительны к холодам, поэтому следует побеспокоиться о том, чтобы ваша собака всегда была в тепле. Что касается больших собак, то им, во-первых, необходимо много места. Во-вторых, чем больше собака, тем дороже для нее корм и медицинское обслуживание, что также стоит брать во внимание. Перед выбором не лишним будет почитать о том, какая из пород для какой цели была выведена. Если у вас красивая цветочная клумба, не покупайте терьера, так как собаки этой породы очень любят рыться в земле.

Вам наверняка известно и о том, что породы собак отличаются по уровню активности. Например, если вы знаете, что не сможете гулять с собакой чаще 2 раз в день, то выбирайте породу с меньшей активностью, например, бассета. Если вам нужна собака, которая с удовольствием присоединится к вам на пробежке, то купите щенка бордер колли.